橋本環奈が主演を務めるドラマ『ヤンドク！』の公式Xが更新され、ツノの生えた橋本のショットを披露した。 【写真】鬼のツノが生えたファー付きフード姿を公開した、27歳の誕生日を迎えた橋本環奈 ■節分に鬼のツノが生えたオフショットを公開 2月3日に27歳の誕生日を迎えた橋本。ドラマ公式Xは「本日お誕生日を迎えた環奈さんツノが生えててかわいすぎるオフショット!!」と祝福の言葉を綴り、バイクショップの店