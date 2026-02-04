システムサポートホールディングス [東証Ｐ] が2月4日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の14.3億円→16.1億円(前年同期は12.2億円)に12.6％上方修正し、増益率が16.8％増→31.6％増に拡大する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の27億円→28.8億円(前期は22.4億円)に6.7％上方修正し、増益率が20.3％増→28.3％増