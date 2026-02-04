住友商事 [東証Ｐ] が2月4日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比1.9％減の4084億円となり、通期計画の5700億円に対する進捗率は71.7％にとどまり、5年平均の83.3％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比11.1％増の1615億円に伸びる計算になる。