4日13時現在の日経平均株価は前日比379.19円（-0.69％）安の5万4341.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1092、値下がりは466、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は185.85円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が84.23円、リクルート が79.22円、イビデン が66.12円、コナミＧ が50.14円と続いている。 プラス寄与度トップは