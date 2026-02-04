2日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、「KANOA MEGA BROCK FES 2026」でオリジナルコラボグッズを販売することをクラブ公式サイトで発表した。 このイベントは、2月14日（土）と15日（日）に北九州市立総合体育館にて行われる福岡ギラソール戦の試合終了後に開催。会場でスペシャルアーティストによるライブを実施し、「観る・応援する・聴く」が一体となった毎年恒