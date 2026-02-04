元でんぱ組.incの古川未鈴（39）が、3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。4歳息子がボイパにハマっていると話し、その“腕前”を披露した。【写真】まさかの“独学！”4歳男児のボイパこの日は「4歳児の壁SP」と題し、4歳児をもつ古川と、4歳息子と1歳娘を持つタレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）がゲストで登場。4歳児ならではの、さまざまなエピソードが展開され