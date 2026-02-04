将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局2日目が4日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で指され、両対局者が昼食休憩に入っている。ここまでの進行を立会人の島朗九段（62）が解説した。永瀬が1日目に作ったリードをそのまま生かし、終盤戦に入った。79手目▲8三歩を指す際に1時間19分長考するなど、慎重