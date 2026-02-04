2月10日の「フットケアの日」を前に、菊陽町で足の健康に関する市民講座がありました。熊本リハビリテーション病院の伊方敏勝医師が、「足を清潔に保つなどのケアで、転倒や寝たきりの予防に繋がる」と話しました。参加者は、少量のお湯でできる足浴なども体験していました。