「でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴（年齢非公表）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。初めてのママ友について語った。MCのタレント・藤本美貴は古川との関係について「私はね、未鈴ちゃんと1回対談もさせていただいたり」と語り、古川も「私の本でやらさせてもらって」と説明した。その際「私ママ友がいなさすぎて。“ミキティさん、私、初めてのママ友になってもらえません