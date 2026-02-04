MLB・ドジャースは日本時間4日、外野手のマイク・シアーニ選手を獲得したと発表しました。2022年にレッズでメジャーデビューし、これまで160試合に出場したシアーニ選手。昨シーズンはカージナルスで19試合で打率.235の成績でした。そのカージナルスには23年から在籍。24年には124試合に出場し自身のキャリアハイとなる成績を残していました。ラーズ・ヌートバー選手と共に外野手としてチームに貢献しました。また、これに伴い40人