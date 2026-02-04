勤務先の学童クラブに通う男児にわいせつな行為をしたとして、警視庁は４日、東京都新宿区の保育士の男（４０）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。学童クラブや現在勤務する系列保育園の男児計数十人にわいせつ行為を繰り返したとみている。捜査関係者によると、男は２０２４年１月５日夜〜６日朝、当時勤めていた新宿区内の学童クラブが宿泊体験行事で訪れた長野県立科町の宿泊施設で、就寝中の小学生の男児１人の下半身を触っ