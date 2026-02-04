image: generated at whisk えっ、また？ 2カ月前に値上げしたばかりなのに…。ものづくりの定番ボードコンピューター「Raspberry Pi」に、またもや値上げの波が押し寄せています。Raspberry Pi 5の価格が2月2日から再度引き上げられ、最上位の16GBモデルは60ドルアップ、ついに205ドル（約3万円）に到達してしまいました。 問題の根っこにあるのは、世界的なRAM不足です。スマートフォンか