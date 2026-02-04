バンダイスピリッツは、『HUNTER×HUNTER』より「S.H.Figuarts ゴン＆キルア ハンター試験編オプションパーツセット」(6,050円)を2026年8月発売に一般店頭にて発売する。現在予約を受付中。2026年8月発売「S.H.Figuarts ゴン＆キルア ハンター試験編オプションパーツセット」(6,050円)「S.H.Figuarts ゴン＆キルア ハンター試験編オプションパーツセット」は、『HUNTER×HUNTER』ハンター試験編で活躍したアイテムを、別売りのS.H.