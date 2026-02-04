【モデルプレス＝2026/02/04】女優の飯島直子が2月3日、自身のInstagramを更新。朝食の食卓を公開した。【写真】50代月9女優「洗い物少なくて良さそう」大量キャベツをフライパン調理した朝食◆飯島直子、朝食公開飯島は「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」とコメントし、朝食の食卓を公開。「キャベツ、卵、チキン（ローソン）パン朝は生の野菜が食べづらく 茹で、炒めが大量に食べられわたしにはピッタリです」とメニューを紹介