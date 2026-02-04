【モデルプレス＝2026/02/04】嵐の二宮和也が4日、都内にて行われた「こだわり酒場」新CM発表会に出席。CMでの役作りを明かした。【写真】二宮和也、一瞬でお酒を完成させる姿◆二宮和也、酒場の大将役に挑戦この日、新CMと同様にハチマキと前掛けを身に着けた大将スタイルで、のれんをくぐって登場した二宮。CM出演を聞いたときの心境として「以前から飲ませていただいたので、妙に緊張しちゃうというか」と、馴染みのある商品ゆ