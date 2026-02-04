【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第4話が、3日に放送された。ここでは、第4話の放送を受け、寄せられた考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】「再会」急展開続く衝撃の次回予告◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった飛奈淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑