演歌歌手の杜このみさん（36）が2026年1月28日、自身のインスタグラムを更新。夫の大相撲・高安（35）との夫婦ショットを披露した。「毎年記念日を大切にしてくれる夫に感謝」杜さんは、「少し早めの結婚記念日お祝いに連れて行ってくれました」と切り出し、夫・高安との笑顔ショットを投稿。「お互いに千秋楽を終えて、ホッと一息」とつづっていた。そして、「また明日からは、お仕事に育児に充実して過ごせそうです」、「毎年記