東海地方では、今日4日(水)立春は、暦通り春を思わせる暖かな陽気となるでしょう。この暖かさは6日(金)までで、7日(土)は、一気に気温が下がる見込みです。さらに、7日(土)から8日(日)は、太平洋側でも雪が予想される所があります。土日のお出かけは、気象情報と交通情報に注意が必要です。今日4日(水)は立春朝は冷え込んだが日中は日差し暖か今朝(4日)は、名古屋で今シーズン一番の冷え込みとなるなど、厳しい冷え込みとなった