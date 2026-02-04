ヴィルジニー・エフィラと岡本多緒がダブル主演する濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』より、長塚京三と黒崎煌代の出演が発表。併せて、ヴィルジニーと岡本が夜のセーヌ川に並んで座る姿を捉えた場面写真も初解禁された。【写真】『急に具合が悪くなる』に長塚京三＆黒崎煌代が出演決定！『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞（R）国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、『悪は存在しない』でヴェネチア国際