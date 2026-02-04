去年11月以降から続く雨不足の影響で県は3日から浜松市や磐田市など太田川ダムを利用する5市町で取水制限を強化しています。去年11月以降の雨不足の影響で太田川ダムでは貯水量が減少し浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、森町の5市町で先月27日から上水道で10％の取水制限を行っています。その後も雨は降らず、貯水量は2日の時点で貯水率およそ17.5パーセントに減ったことから県は3日取水制限を20パーセントに引き上げ