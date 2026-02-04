3日、正当な理由もなく他人の自宅に侵入したとして43歳の消防士の男が逮捕されました。住居侵入の疑いで緊急逮捕されたのは、富士市厚原に住む消防士43歳の男です。警察によりますと消防士の男は正当な理由がなく富士市の男性会社員の自宅アパートに侵入した疑いが持たれています。3日午後2時半頃「帰宅したら見知らぬ男が出てきた」と被害者家族から110番通報がありました。通報後、男は現場から逃走しましたが、その後の警