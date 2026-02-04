ROG Kithara ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers(ROG)初となる平面磁界ドライバーを搭載した次世代ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」の国内発売を決定。HIFIMANとのパートナーシップにより開発したもので、GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを実施。プロジェクト開始日は2月20日を予定している。 プロジェクト実施期間は4月20日まで。一般販売予定価格は53,980