立春の2月4日、掛川市の蔵元で夜明け前に搾った縁起物のお酒「立春朝搾り」の瓶詰め作業が行われました。人々が寝静まる午前2時。掛川市の土井酒造場ではしぼり立ての日本酒が次々と瓶詰めされラベル張り作業が行われました。この「立春朝搾り」は立春の早朝にしぼったばかりの新酒をその日のうちに飲んでもらい、春の始まりを祝おうというものでことしは全国42の蔵元が参加しています。（土井酒造場 土井弥市社長）「たいへん香り