根岸Ｓで８着だったチカッパ（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父リアルスティール）は地方の大井競馬へ移籍する予定であることが分かった。「中央だと使えるレースが少ないですから」と中竹調教師。同馬は２０２４年に東京盃、北海道スプリントＣの重賞２勝を挙げている。根岸Ｓで１３着だったアルファマム（牝７歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は現役を引退し、生まれ故郷の北海道浦河町・カナイシス