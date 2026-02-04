嵐の二宮和也が４日、都内でサントリーのアルコール飲料「こだわり酒場」ブランドの新ＣＭ発表会を行った。フリップトークのコーナーでは、自身のこだわりについて“３か条”を明かした。１つ目は仕事で「おもしろがる」。多岐にわたる仕事において「言われていることだけをやるんじゃなく、興味を持ってちゃんと向き合う。自分たちがおもしろがっていないと良さは伝わらないと思う」と信念を語った。２つ目は日常生活で「