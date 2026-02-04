プロ野球・巨人は4日、15年目の開催となる「橙魂シリーズ2026-Family Orange-」の詳細を発表しました。「橙魂シリーズ」とは東日本大震災の復興支援を目的にスタートした企画。これまでも選手らが着用したユニホームを慈善オークションに出品し、売り上げを義援金として被災地に寄付するなど、様々な支援活動を行ってきました。昨年は能登半島地震、能登半島豪雨の復興支援を目的のひとつとし、富山・金沢を含む8試合で4th(橙魂)ユ