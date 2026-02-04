「日本ハム春季キャンプ」（４日、名護）山崎福也投手がキャンプ２度目のブルペン入り。４０球を投じ「真っすぐいいですね」と直球への手応えを口にした。球速アップは今季に向けた課題。昨季の同時期に比べ、この日のボールは３〜４キロ速い結果が出た。「まずは真っすぐの球筋と威力を上げられるように。真っすぐは生きれば生きるほど、変化球も生きてくるので」と、キャンプでも取り組みを継続。前日には新庄監督から「腕