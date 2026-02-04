―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第566回をよろしくお願いします。◆2025年で終わってしまったもの3選今回は2025年で終わってしまったもの。3つ語りますが、最後は少々辛辣です……。◆?ストリートファッション時代は変わるもの、価値観は変わるもの。「流行なんて気にしないよ」と言うかもしれ