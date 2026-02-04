ピン芸人のひょっこりはん（38）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。浪人生活で涙が出そうになった瞬間を語った。今回は「受験浪人した有名人SP」。2浪し早稲田大学に入学したひょっこりはんは「浪人でずっと勉強するじゃないですか。そうしたら視力が悪くなって、メガネ屋行って、予約する紙に自分の個人情報書いて。職業って欄、“なんだろう”ってなって。“僕今学生？いや学生じゃない”。