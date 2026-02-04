4日朝、大仙市でカーポートの屋根の積雪を確認した女性が脚立から転落し大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと4日午前6時5分ごろ、大仙市大花町で56歳の女性が自宅カーポートの屋根の雪下ろしをしようと積雪状況を確認していたところ、脚立から降りる際に足を滑らせて転落しました。女性は背骨を折る大けがをしました。県内では、除雪作業など雪に関係する被害者は3日午後1時までに92人にのぼっ