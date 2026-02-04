フラン・ガルシアの憂鬱な日々はしばらく続きそうだ。2023年夏にラージョ・バジェカーノからレアル・マドリードに加入したガルシアは、昨シーズンは公式戦54試合に出場。チーム内では左サイドバックの一番手という位置付けだった。しかし、昨年夏にベンフィカからアルバロ・カレーラスが加入してから状況は一変する。ガルシアは同選手にレギュラーポジションを奪われ、出場機会が激減。今シーズンの総出場時間は701分、ラ・リーガ