レアル・マドリードは、1月29日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節のベンフィカ戦では逆転負けを喫して順位も3位からプレイオフ圏内となる9位に転落した。1日に行われたラ・リーガ第22節でラージョ・バジェカーノに2-1で勝利したものの、内容は散々でバウンスバックに成功したとは言い難かった。スペイン『Cadena SER』によれば、そんなレアルではアルバロ・アルベロア暫定監督の去就に関係なく、今夏に中