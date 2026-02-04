ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜エレバン線を3月11日に開設する。1日1往復を運航し、5月14日から週10往復、6月15日から1日2往復に増便する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が2時間15分、エレバン発が2時間35分。エレバンはアルメニアの首都で、世界最古の都市の一つとされている。アルメニアは世界文化遺産などの観光資源が豊富で、IT産業も発達している。観光やビジネスでの利用