サンローランは、アンソニー・ヴァカレロによる2026年ウィンター メンズコレクションを発表しました。本コレクションが描き出すのは、日の出とともに立ち現れるパリの朝景です。それは観光用の絵葉書のような幻想ではなく、パリに生きる人々が日々それぞれの部屋で体験する、きわめて現実的で親密な時間。夜明け前に起こった出来事が、朝へと移り変わる瞬間に静かに輪郭を帯びていく、その境界の時間が、今季のサンローランを貫く