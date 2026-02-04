リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」の国内線航空券とホテルなどがセットになったダイナミックパッケージ「JALじゃらんパック」で「3日間限定セール」を、2月3日から6日まで開催する。全方面全便が対象となる。旅行期間は2月4日から6月30日出発分まで。また、旅行代金に応じて使用できる最大3万円分の割引クーポンも配布している。