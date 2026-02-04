石川県内で初出店となるイチゴを使った菓子専門店が期間限定で4日、金沢市内のデパートにオープンしました。香林坊大和に開店前からできた長い列。お目当ての先にあるのは、イチゴの菓子専門店「オードリー リミテッドストア」です。定番商品のラングドシャにホワイトチョコクリームを搾り、乾燥させたイチゴを乗せた「グレイシア」をはじめ、9種類の商品が並びます。店内はおしゃれで洗練されたスイーツを求める大勢の買い物客で