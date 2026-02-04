2026年2月4日は「立春」、暦の上では春の訪れを告げる時期です。大雪も一段落し、金沢では16日ぶりに最高気温が10度を超える見込みですが、屋根からの落雪などには引き続き注意が必要です。4日朝は、地上の熱が奪われる放射冷却の影響で氷が張るほど冷え込んだ金沢市内。滑る足元に注意しながら、通勤・通学する人が多く見られました。各地の最低気温は白山河内でマイナス1.4度まで冷え込んだ他、かほくでマイナス0.4度、金沢でも1