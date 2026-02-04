宝塚歌劇団の村上浩爾代表取締役社長が４日、兵庫・宝塚市の同劇団内で、記者懇談会を開催した。宝塚大劇場の宙組公演「ＢＡＹＳＩＤＥＳＴＡＲ」で使用していた楽曲「海ゆかば」の歌唱を取りやめ、歌唱なしで上演を続けた。村上社長は戦争を肯定するような意図はなかったと説明。「神戸の町を舞台に、戦前から戦後の復興、そして大震災とかもありましたけども、そういった歴史を振り返るつもりだった。未来への希望という、