ソフトバンクは４日、宮崎キャンプ第１クールの最終日を迎え、４００メートル走のタイムアタックを実施した。タイム設定は６５秒で、１００メートルあたり約１６秒で走り続ける計算となる。時間以内に走りきれなければもう１本。「変な緊張感がある…」と話す選手もいる中で、先陣を切った選手会長の栗原が５９秒台でクリア。続くように次々と設定タイムを切り、全員一発合格となった。小久保監督も「全員クリア」と笑顔で見届