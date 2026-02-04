女優の小芝風花が４日、都内で行われた総合電子書籍ストア「コミックシーモア」が主催した「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞」授賞式に出席した。同賞は、今回で９回目。出版社５４社が今年ヒットしそうな作品を推薦し、読者が気に入った作品に投票するもの。ほのきソラ氏、藤丸豆ノ介氏、トール氏による「継母の心得」（アルファポリス）が大賞を受賞し、小芝も「大好きな作品」と喜んだ。小芝は、「コミックシーモア」の