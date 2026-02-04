「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）ＷＢＣ日本代表に選出されている阪神・坂本誠志郎捕手（３２）と石井大智投手（２８）が今キャンプで初めてピッチコムを使ってサイン交換をしながらブルペン入りした。石井はスライダー、フォーク、シンカーを交えて４７球を投球。序盤はジェスチャーを交え口頭で球種を伝えていたが、時折、耳元を抑えてから投球動作に入る場面が見られ、坂本もミットで隠しながらボタンを押すしぐさが