元日本ハムの杉谷拳士氏が４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「たくさんのメッセージありがとうございましたＧｏｏｇｌｅ検索コーチに就任しました！！Ｇｏｏｇｌｅさんと共に侍ジャパンを応援します」と投稿し、グーグルジャパンの投稿をリポストした。グーグルジャパンはＸで同日「このたび杉谷拳士さんに、検索コーチに就任いただきました！」などと発表。動画で杉谷氏は「今回はグーグルさんの企画で、侍ジャパン