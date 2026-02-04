俳優シム・ヒョンタクの18歳下の日本人妻サヤさんが、幸せな家族旅行を振り返った。去る2月3日、サヤさんは自身のSNSに「ハルが9カ月のときに行った夏の札幌。楽しかったです」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。【画像】「“BTSメンバー”に似てる」サヤさんの息子公開された写真は、札幌旅行を楽しむシム・ヒョンタク、サヤさん、そして息子ハル君の姿が収められている。シム・ヒョンタクは息子を抱きかかえて、幸せ