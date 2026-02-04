日清製粉ウェルナは3日、都内で「青の洞窟」のリブランディングと2026年春の新製品についての記者発表会を開いた。「青の洞窟」は1995年に誕生し、昨年には30周年を迎えた、日清製粉ウェルナのプレミアムブランドだ。そのシリーズが、「イタリアンを、もっと奔放に。」をコンセプトに、ロゴとパッケージを全面刷新してリニューアルする。■「イタリアンを、もっと奔放に。」「青の洞窟」は厳選した素材を使用し、時間をかけて丁寧