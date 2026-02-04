問いを大事に、他者との対話から真理を見出す、哲学者の永井玲衣さん、重いことは重いものとして考えられるように聞く、精神病理学者の松本卓也さんと一緒に考える、こころのもやもやを晴らす思考のレッスン。対話や心のケアで見る、悩みへのアプローチ「全国の様々な場所で、聞き合い、考え合う場として哲学対話を作る活動をしています。哲学対話は人々のモヤモヤや違和感、つまずき──それを私は“問い”と呼んでいるのですが─