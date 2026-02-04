【RMZ-019 ヘルキャット＆モルガゼネバスカラーセット】 2月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-019 ヘルキャット＆モルガゼネバスカラーセット」を2月に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヒョウ型ゾイド「ヘルキャット」と昆