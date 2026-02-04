(C)創通・サンライズ 1月30日に公開された映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の興行成績が発表され、2月3日までの公開5日間で興行収入10億円、観客動員60万人を突破した。また2月6日からは2週目入場者プレゼントの配布もスタートする。 今作はIMAXを含めて合計431スクリーンで上映中。1月30日から2月3日までの興行収入は1,000,728,340円、観客動員数は602,787人だった(興行通信社