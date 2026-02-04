お笑い芸人のはなわ（49）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。米大リーグ・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった菅野智之やプロ野球・巨人の戸郷翔征らとの釣りショットを公開した。【写真】「すごいメンバー」船の上で笑顔を見せるはなわ＆菅野智之＆戸郷翔征はなわは「球春到来！我がジャイアンツもキャンプイン！」と投稿。続けて「先日、釣りビジョンで放送された『熱釣プロ野球』ジャイアンツの豪華