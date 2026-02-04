姉妹漫才コンビ・海原やすよ ともこが出演する、関西電力の新CMの放送が2日から始まった。【動画】ヒーローインタビューさながら…やすともの関電CM関電は、春の引越しシーズンにあわせて「引越すなら、電気もガスも関西電力！キャンペーン」（4月30日まで）を実施。CM「新生活に、いい選択。『手続きの化身』篇・『インタビュー』篇」は、やすともの2人が、頭を悩ませる引越し手続きについてスマートにアドバイスする。「手