将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局2日目が4日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井と永瀬はともに「MugiとButaヌードルス中華そば白（自家製麺、チャーシュー丼、手羽唐揚げ）」を注文。その他、藤井は「和紅茶」、永瀬は「立川苺のショー